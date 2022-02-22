Kamu Emekçileri Sendikasından çağrı

Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, pahalılığın durdurulması ve son zamanlarda artan kriminal olayların önlenmesi konusunda hükümeti ve Meclis’i göreve çağırdı.

Atakan yaptığı yazılı açıklamada, halkın yaşadığı ekonomik ve güvenlik konularındaki sorunların en üst seviyeye ulaştığını kaydetti.

Atakan, akaryakıt, tüp gaz, elektrik , temel gıda maddeleri süt, et ve diğer ürünlere gelen fahiş zamların adeta vatandaşın belini bükmeye devam ettiğini kaydetti.

Atakan, “Vatandaşlar, ekonomide dövizin patlamasıyla markete, kasaba, petrol istasyonuna gitmeye çekinip korkar hale gelirken, hükümetin etiketlerdeki pahalılık ateşinin üstüne su dökerek bir an önce bu ateşi söndürmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Atakan bunların yanı sıra, ülkeye kontrolüz girişlerin artmasıyla hırsızlık, darp, cinayet ve kriminal olayların önüne geçilememesinin vatandaşları ülkesinden korkar duruma getirdiğini ve bezdirdiğini ifade etti.

“Ülkemizin üniversite ve turizm adası olma yönünde ilerlediği son yıllarda ülkeye öğrenci adı altında gelip kriminal olaylara ve fuhuşa karışmaları Kıbrıs Türk halkı tarafından kabul edilemezdir. Ülkemiz insanı bunlara hiç alışkın değildir. “ diyen Atakan, mahkemelerdeki dosyaların iyice kabarmasının bunun en bariz örneği olduğunu belirtti.

Ülkede kaçak, öğrenci olmayan ancak öğrenci olarak kayıt yaptırıp ülkede başıboş dolaşan çok sayıda kişi olduğunu savunan Atakan, Polisin etkin kimlik denetimi yaparak üniversite veya çalışma belgesi olmayanların ülke dışına çıkartılması, gerekirse bu yönde yasaların değiştirilmesinin ülke güvenliği açısından şart ve elzem olduğuna dikkat çekti.

Atakan şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan tüm siyasilerin öncelikli görevi bu kötü gidişata son vermek olmalıdır. İnsanlarımızın evlerinde ve sokağa çıkarken huzurlu olmaları, ekonomik yönden kendilerini rahat hissetmeleri vatandaşlarımızın olmazsa olmazıdır. Hükümeti ve Meclis’i bu konuda etkin göreve davet ediyoruz. Çünkü bu ülke bizimdir, başka gidecek yerimiz de yoktur… “