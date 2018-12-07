Kamu görevini kötüye kullandı...180 Bin TL temin etti

Kamu görevini kötüye kullanarak sahte belge düzenleyen ve yaklaşık 180 bin TL temin eden Devlet Laboratuarı Dairesi’nde görevli N.T.(K-42) tutuklandı.

Meseleyle ilgisi olan N.T’nin akrabası A.Ö.’nün de (E-51) tutuklandığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay 2016'da gerçekleşti. Lefkoşa’da, Devlet Laboratuarı Dairesi’nde görevli N.T.(K-42), sahte belge düzenleyerek, olmayan Bakanlar Kurulu kararıyla akrabası A.Ö.’nün (E-51) direktörü olduğu iş yeri tarafından Devlet Laboratuarı’na bazı cihazları ithal edeceğini beyan etti.

N.T. söz konusu cihazların taşınması, kurulumu ve teknik servisleriyle ilgili olarak sahte bir sözleşme hazırlayıp, başka bir işyeri yetkilisine imzalattıktan sonra cihazların ithali için ilgili şirket hesabından A.Ö.’nün hesabına 178 bin TL transfer edilmesini sağladı. A.Ö ve N.T. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.