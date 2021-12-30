Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve Üyeleri, mülakat teknikleri ve ölçüm yöntemleri hakkında eğitim aldı.

Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk atama ve yükselme (terfi) mülakatlarında Kamu Hizmeti Komisyonuna mevzuatın vermiş olduğu yetkiyi daha doğru ölçme ve değerlendirme yapılabilmesinin sağlanabilmesi için, İzmir Ege Üniversitesinden dallarında uzman 2 akademisyen davet edildi.



Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Çapraz ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme Değerlendirme Anabilim dalında Doç. Dr. Burak Aydın, 2 günlük eğitim sürecinde Komisyon Başkan ve Üyelerine mülakat teknikleri ve ölçüm yöntemleri hakkında bilgi verildi.Sözlü sınavların özellikleri, her mülakatın kendi sahasından örnek uygulamalar, sözlü sınavların hazırlanması ve mevzuat da dikkate alınarak puanlanması, sözlü sınavların kullanımı gibi teknik konuları içeren eğitimin sonucunda, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu, Komisyonun daha sağlıklı daha adil ve hesap verilebilir mülakatlar yapabilmesi için bu eğitimin çok faydalı olduğunu dile getirdi.