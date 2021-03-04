Kamu Hizmeti Komisyonu’na eleştiri

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu Hizmeti Komisyonu’nu (KHK) hükümete koltuk değneği olmakla eleştirdi.

KHK’nın bir an önce öğretmen atamaları, atölye şefliği ve diğer eğitim atamalarını, sınavlarını ivedilikle tarihlemesi ve kamuoyuna açıklaması çağrısını yineleyen sendika, aksi halde genç öğretmen adaylarıyla birlikte eylemlilik içerisine girmek zorunda olacağını duyurdu.

Sendika Başkanı Tahir Gökçebel yazılı açıklamasında, hükümetin salgın döneminde sıkıntıları artırarak halkı belirsizliğe ve umutsuzluğa ittiğini, bu durumun, halkın hükümete, kurumlara güvenini, moral motivasyonunu da sıfırladığını öne sürdü.

Gökçebel, “Eğitimde aşılama olmadan yüz yüze eğitime geçmem diyen Eğitim Bakanı ile hükümet aynı görüşte değil midir? Bir aşılama programı yapılmamasının nedeni eğitim konusunun önemsizliğinden midir? Toplumu hiç dikkate almadan, ülkeyi aç-kapa yapan UBP-DP-YDP hükümetine benzer şekilde öğretmenlik sınavlarını üç kez erteleyen KHK’nın amacı nedir? Aylardır bugün yarın diyerek sınavları üç kez ertelenen genç öğretmen adayları geçici çalıştırılmakta, maaşları doğru dürüst ödenmemekte, boş kadrolar TC’den gelen öğretmenlerle doldurulmaktadır. KHK bu davranışı ile hükümet partilerine, yandaşlarına avantaj mı sağlamak gayretindedir?” sorularını yöneltti.

Gökçebel, üniversite öğrencilerinin karantina ücretlerinin devletçe karşılanması kararını da eleştirdi.