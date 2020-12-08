Kamu Hizmeti Komisyonuna siyah çelenk

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Kamu Hizmeti Komisyonu önünde, yapılmadığı belirtilen “Gümrük Muhafaza Memuru ilk atama sınavı” konusunda basın açıklaması yaparak siyah çelenk bıraktı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde personel eksikliği yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, Dairenin çeşitli şubelerinde personelin gayriinsani bir tempoyla çalışmaya zorlandığı savunuldu.

ÖZDOĞAN: “EYLEMLERİMİZ YÜKSELEREK DEVAM EDECEK”

Kamu Hizmeti Komisyonu önünde açıklama yapan GÜÇ-SEN Genel Başkanı Abdullah Özdoğan, gümrüklerde uzun süredir personel eksikliği yaşandığını söyledi.

20 Kasım tarihinde bu konuyla alakalı bir de uyarı grevi yaptıklarını hatırlatan Özdoğan, “Bu sınavın yetkisi alınalı bir sene oldu ama yapılmıyor. Pandemi sebebiyle sınav ertelendi. Ancak daha sonra birçok daireye sınav yapılmasına rağmen gelirlerin neredeyse yüzde 40’ını toplayan Gümrük Dairesi’ne bu sınav ısrarla açılmıyor, herhangi bir mazeret de söylenmiyor” dedi.

Ülkede işsiz gençler varken Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından sınavın gündeme getirilmemesini eleştiren Özdoğan, “Bundan sonra eylemlerimiz yükselerek devam edecek” ifadesini kullandı.

Özdoğan’ın konuşmasının ardından GÜÇ-SEN Lefkoşa Bölge Sorumlusu Hatice Ünverdi, basın açıklaması metnini okudu.

“KAMU HİZMETİ KOMİSYONU ÇÖZÜM ÜRETMEK ZORUNDADIR”

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde personel eksikliği neticesinde yaşanan sıkıntılara dikkati çekilen açıklamada, seçim sonrasında Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından çeşitli dairelerde sınavlar yapılmaya başlanmasına rağmen muhafaza memurluğu sınavının tarihinin bile açıklanmadığı belirtilerek, bu eleştirildi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi personelinin “gayriinsani bir tempoyla çalışmaya zorlandığı” ifade edilen açıklamada, “bütçesi belirlenmiş, izinleri alınmış, münhali ilan edilmiş bir sınavın yapılmamasının kabul edilemeyeceği” belirtildi.

Açıklamada, 19 Aralık 2019 tarihinde münhali ilan edilen 10 kişilik IV. Derece Gümrük Muhafaza Memuru ilk atama sınavı yapılana kadar sendikanın sesini yükseltmeye devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamu Hizmeti Komisyonu bu konuyla ilgili bir cevap vermek ve gerekçesi ne ise bu konuyla ilgili bir çözüm üretmek zorundadır. Bu sınavın yapılması için mücadele etmeyi hem insanca koşullarda çalışmak isteyen emekçiler hem de iş arayan ve bu sınava girecek olan binlerce insanımıza karşı bir görev olarak kabul ediyoruz. Bu sınav yapılana dek sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.”