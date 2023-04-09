Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edilecek

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edilecek
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak. Toplantıda, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edilecek.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da toplanacak. Toplantının gündeminde, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu bulunuyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ise Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü saatlerde yine Meclis önünde eylem yapacak. Sendikal Platform da El-Sen’in yapacağı eyleme, ülkenin en stratejik ve en kritik noktalarında greve giderek destek vereceğini duyurdu.

Meclis’in 3 Nisan tarihli olağan bileşimi ile 6 Nisan tarihli olağanüstü toplantısında da El-Sen Meclis önünde eylem yaparken, meclis çalışanlarının ek mesai yapmama eylemi nedeniyle Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi yarım kalmıştı.

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