Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak. Toplantıda, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edilecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ise Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü saatlerde yine Meclis önünde eylem yapacak. Sendikal Platform da El-Sen’in yapacağı eyleme, ülkenin en stratejik ve en kritik noktalarında greve giderek destek vereceğini duyurdu.
Meclis’in 3 Nisan tarihli olağan bileşimi ile 6 Nisan tarihli olağanüstü toplantısında da El-Sen Meclis önünde eylem yaparken, meclis çalışanlarının ek mesai yapmama eylemi nedeniyle Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi yarım kalmıştı.