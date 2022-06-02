Kamu-İş 10.Olağan Genel Kurulu yapılıyor...Başkanlık için Dilek ve Serdaroğlu yarışıyor

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 10.Olağan Genel Kurulu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılıyor. Genel Kurul’da başkanlık için Sami Dilek ve Ahmet Serdaroğlu yarışıyor.

Genel Kurul’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve UAMIF Genel Sekreteri Yusuf Ziya Odabaş, Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, DOK Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı H.Necip Nalbantoğlu ve Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendika temsilcileri katıldı.

Üyelerin yoğun katılım gösterdiği Genel kurulda ilk olarak divan oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Genel Kurul’a gönderilen mesajlara yer verildi.

Genel Kurul’a seslenen Divan Başkanı Hasan Değirmencioğlu, misafirlere “hoş geldiniz” diyerek, üyelere güvenlerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra Kamu-İş’in tarihi hakkında video gösterildi ve konuşmalara geçildi.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yaptığı konuşmada, herkesi selamlayarak, Genel Kurul’un hayırlı ve uğurlu geçmesini diledi.

KKTC’de her zaman demokrasi ve karşılıklı anlayışın kazandığını dile getiren Taçoy, ülkenin gelişmesinde, varoluşunda işçilerin, emekçilerin alın teri olduğunu vurguladı.

Anavatan Türkiye ile iş birliğinin artarak, devam etmesini temenni eden Bakan Taçoy, hem sendikacılık hem de devlet alanında ilişkilerin devam etmesi ve tecrübelerin paylaşılmasının önemini belirtti.

Sendikacılıkta birçok değişikliğin ve Sendikalar Yasası’nın değişmesinin öngörüldüğüne değinen Bakan Taçoy, geçen gün yaptığı konuşmaya işaret etti.

-“Siyaset, sendikanın önüne geçmemeli”

“Benim hiçbir sendikama alınan üyenin siyasi partisi sorulmaz” vurgusu yapan Bakan Taçoy, siyaseti, sendikanın önüne geçirecek, ideolojik davranışlarda bulunulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Amaçlarının verilen emeğe saygı duymak ve karşılığını vermek olduğunu kaydeden Taçoy, çalışma ortamlarını iyileştirmek, sendikal yaşantıda hakların alınabilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyacaklarını söyledi.

KKTC’yi daha yaşanılır, daha müreffeh bir ülke haline getirmek hedefine vurgu yapan Baka Taçoy, Genel Kurul’da çıkacak sonucun hayırlı olmasını diledi.

İlerleyen dönemde iş birliği içerisinde geleceğe doğru adım atılacağını belirten Hasan Taçoy, iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

-Atan

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise, ülkenin yangın yeri olduğunu savunarak, ülkede bazı şeylerin değişmesi gerektiğini kaydetti.

“Ekonomik açıdan kötü durumdayız” diyen Atan, istişareye açık olduklarını ancak halkın çok kötü durumda olduğunu söyledi. Atan, gidilecek yolun çetrefilli olduğunu belirtti.

-Odabaş

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve UAMIF Genel Sekreteri Yusuf Ziya Odabaş ise konuşmasında, Sendika Yönetim Kurulu ve Türk Metal üyelerinin selamlarını iletti.

Genel Kurul’un hayırlı olmasını dileyen Odabaş, birlikte çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, birlikteliklerinin bundan sonra da devam etmesi temennisini dile getirdi.

-Nalbantoğlu

DOKGemi-İş Sendikası Genel Başkanı H.Necip Nalbantoğlu da konuşmasında, Türk-İş yönetiminin ve Türkiye’deki bir milyonu aşkın üyelerinin selamlarını getirdiğini söyledi.

“Biz bir aileyiz siz de bu ailenin bir ferdisiniz” diyen Nalbantoğlu, aralarındaki bağa işaret etti. Nalbantoğlu, Genel Kurul’un hayırlı olmasını diledi.

-Çağırıcı

Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı da, Genel Kurul’u selamlayarak, aralarında bağ ve gönül köprüsü olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından sendikanın faaliyet, genel durum ve mali raporları okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca Lefke bölgesinin ilçe olması nedeniyle tüzük değişikliği yapılarak, oy birliğiyle onaylandı. Bazı karar tasarıları da okunarak, kabul edildi.

-Başkan adaylarının konuşmaları

Daha sonra başkan adayları konuşma yaptı. İlk olarak Sami Dilek söz aldı. Herkesi selamlayan Dilek, Genel Kurul’un hayırlı olmasını diledi.

Sendikadaki geçmişinden bahseden Dilek, 1996 yılında genç yaşta sendikanın mali sekreteri olduğunu ve görevini 12 yıl aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Dilek, 2012-2018 yıllarında ise genel başkanlık yaptığını belirtti.

Mevcut yönetimi takip ettiğini kaydeden Dilek, devrettikleri bayrağın ileriye götürülmesini beklediğini ifade ederek, “Ancak öyle olmadı” dedi ve mevcut yönetime eleştirilerde bulundu.

1996’da büyük kavgalar vererek, 5 yerde örgütlendiklerini dile getiren Dilek, bugün gösterilen tablonun kendilerinin eseri olduğunu söyleyerek, geçmişte yaptıklarından bahsetti.

“Bugün suçlu olduk” diyen Dilek, sendikanın içerisinde yıllarca görev yaptığını, sendikanın altın çağını yaşadığı dönemde ise görevi bırakmak durumunda kaldığını kaydetti.

Yeniden hizmet için aday olduğunu belirten Dilek, sendikanın daha ileriye giderek, ülkenin ekonomik çıkmazdan çıkmasını temenni etti.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı ve Başkan adayı Ahmet Serdaroğlu ise konuşmasında, Genel Kurul’a katılan misafirleri ve üyelerini selamlayarak, “Size baktığım zaman sendikasını sahiplenen üyeleri görüyorum, emek sömürüsüne karşı duracak olanları ve omuz omuza mücadele edecek olanları görüyorum” diye konuştu.

Üyelerin algıya yenik düşmediğini ifade eden Serdaroğlu, “Üzerinizde bir hakkım varsa hepinize helal olsun” dedi.

“Biz yumruk olduk, biz bu yumruğu açtırmayacağız” diye konuşan Serdaroğlu, kimsenin adamı olmadığını ve olmayacağını söyledi. Gerçeğin görülmesini isteyen Serdaroğlu, esas suçluların cezalandırılması gerektiğini belirterek, ülkede 3 buçuk senede 9 başbakan gördüklerini ifade etti.

“Emek mücadelesi verenleri anlasınlar” diyen Serdaroğlu, “Hayat Pahalılığını ödemediler, grev yaptık solcu olduk” dedi.

“Biriz, bir olacağız” diye konuşan Ahmet Serdaroğlu, TC ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’ne de değindi. Toplu İş Sözleşmelerinin (TİS) durdurulacağını ileri süren Serdaroğlu, TİS’i durdurmak için İş Yasası’nın değiştirilmesini gerektiğini belirterek, ilerleyen sürecin çok önemli olduğunu ifade etti.

Hükümete seslenen Serdaroğlu, kıdem tazminatının önemini vurgulayarak, İş Yasası’nın değiştirilmek istenmesi durumunda süresiz greve gitmek için üyelerden onay istedi.

Başkan adaylarının konuşmaları sonrasında seçimlere geçildi. Seçimlerde, Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Teşkilatlanma Sekreteri, Genel Eğitim Sekreteri, Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Üyelerin oy verme işlemi saat 18.00’e kadar devam edecek. Daha sonra oy sayımına geçilecek.