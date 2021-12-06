Kamu İş, 33 yaşında

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), kuruluşunun 33’ncü yıldönümünü kutluyor.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada sendikanın varlığının bu dönemde çok daha fazla hayati önem taşıdığını söyledi.

Serdaroğlu, “Son 2 yıldır yaşanan pandemiye bir de döviz krizinin eklenmesi halkımızı nefes alamaz hale gelmiştir. Böyle bir dönemde Kamu-İş’in çalışanların haklarının korunması için verdiği emek mücadelesi bir kat daha önem arz etmektedir” dedi.

Yaşanan ekonomik kriz ortamında çalışanların haklarını koruması için tek çıkış yolunun sendikal örgütlenme olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Bu konuda mücadele etmekten asla ödün vermeyeceğiz” diye konuştu.

“BİR OLURSAK BAŞARIRIZ”

İlkelerinin tüm siyasi görüşlerden bağımsız ve tarafsız olarak üyelerimizi birbirinden ayırmadan hareket etmek, bir bütün halinde tutmak olduğunu belirten Serdaroğlu, “Bilmemiz gerekir ki ancak ‘bir’ olursak, ‘ben’ demez ‘biz’ dersek var oluruz… ‘Bir’ olursak emeğin, alın terinin önüne çıkarılan tüm engelleri aşabiliriz” dedi.

Serdaroğlu, terfi düzenlemelerinin, tüm üyelerin yararlanacağı şekilde olması için mücadele başlattıklarını, ancak bu mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Kamu-İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, kuruluş yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı, Rauf Raif Denktaş Anıtı ve Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.