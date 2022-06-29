Kamu-İş, Başbakanlık önünde açıklama yapacak

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "kamuda çalışan taşeron işçilerine yapılan haksızlıklara karşı" başlatmış oldukları protesto nedeniyle, bugün saat 16.00’da Bakanlar Kurulu önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu-İş ve taşeron çalışanların soruna çözüm bulunması amacıyla başlattıkları eylemin 8 gündür devam ettiğini belirterek, devlet dairelerinde, bakanlıklarda çalışan taşeron işçilerin ve özellikle okullarda çalışan hademelerin aylardır maaş alamadıkları gibi sosyal haklarının da ellerinden alındığına dikkat çekti.