Kamu-İş, Başbakanlık önünde açıklama yapacak

Kamu-İş, Başbakanlık önünde açıklama yapacak
banner83
banner80

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "kamuda çalışan taşeron işçilerine yapılan haksızlıklara karşı" başlatmış oldukları protesto nedeniyle, bugün saat 16.00’da Bakanlar Kurulu önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu-İş ve taşeron çalışanların soruna çözüm bulunması amacıyla başlattıkları eylemin 8 gündür devam ettiğini belirterek, devlet dairelerinde, bakanlıklarda çalışan taşeron işçilerin ve özellikle okullarda çalışan hademelerin aylardır maaş alamadıkları gibi sosyal haklarının da ellerinden alındığına dikkat çekti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dünyaya çarpma tehlikesi taşıyan asteroitler hakkında...
Dünyaya çarpma tehlikesi taşıyan asteroitler hakkında...
  1. Dünya
﻿