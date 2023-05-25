Kamu-İş, Çatalköy-Esentepe Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzaladı

Çatalköy Esentepe Belediyesi’ndeki çalışanlar arasında çok kısa bir süre önce gerçekleşen referandumla yetkili sendika olan Kamu-İş, belediye yönetimiyle vardığı anlaşmanın ardından toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Kamu-İş Başkan Ahmet Serdaroğlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Çatalköy Esentepe Belediyesi çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözeterek imzaladığımız yeni toplu iş sözleşmesinin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Serdaroğlu, hayat pahalılığı karşısında emekçinin alım gücünü korumak ve daha verimli çalışmasını sağlamak adına önemli bir adım attıklarını ifade ederek "Emekçinin alım terini korumak adına Kamu-İş olarak mücadelemiz hiç durmadan devam edecek. Görüşmeler sırasında uzlaşı kültürüne katkıları ve iyi niyetli tutumu nedeniyle Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’a da Kamu-İş olarak teşekkürü borç biliriz” ifadelerini kullandı.