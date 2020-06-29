Kamu-iş, devlet işçilerinin kıdem tazminatı davasını kazandı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kıdem tazminatlarıyla ilgili açtıkları davada Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin sendikayı haklı bulduğunu açıkladı.

Mahkeme kararıyla Ocak 2011’de hayata geçen Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında işe girenlerin de kıdem tazminatı alma hakkı onanmış oldu.

Serdaroğlu, Kamu-İş merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası altında işe giren Sevgül Suiçmez’e emekliye çıkması üzerine kıdem tazminatı ödenmemesiyle dava açmanın gündeme geldiğini anlattı.

Davanın, Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası gerekçe gösterilerek Suiçmez’e kıdem tazminatı ödenmemesi üzerine 26 Eylül 2018’de açıldığını belirten Serdaroğlu, kıdem tazminatının, devletin Kamu-İş ile imzaladığı toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir hak olduğunu, buna rağmen Maliye’nin kıdem tazminatını ödememe yoluna gittiğini söyledi.

Serdaroğlu, toplu iş sözleşmelerinde tanınan hakların İş Yasası’nın 30’uncu maddesi ile güvence altında bulunduğunu da kaydetti.

Alınan kararla Ocak 2011’den sonra devlete işe giren 700 civarında işçinin kıdem tazminatı almalarının da güvence altına alındığını belirten Serdaroğlu, “Burada mahkemenin açıkça bir kararı vardır. Mahkeme bugün bu kararı İş Yasası’na atıfta bulunarak vermiştir. O nedenle hükümetten mahkemenin vermiş olduğu emri süratle yerine getirmesini talep ediyoruz” dedi.