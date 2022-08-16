Kamu-İş Eğitim Bakanlığı’nın hademe alımı için çıktığı temizlik ihalesine atıfta bulunarak, okulların kaosla açılmaması için hükümeti uyardı

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Eğitim Bakanlığı’nın hademe alımı için çıktığı temizlik ihalesine atıfta bulunarak, okulların kaosla açılmaması için hükümeti uyardı.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında,” Okullarda yıllardır taşeron hizmetleri adı altında ‘sözde temizlik ihalesine’ çıkılıyor. Sendikamızın yetkisi çiğnenerek, bu ihaleye çıkılamaz. Hazırladığımız protokolle, üçüncü bir muhatap olmadan sendika ve hükümet arasında bu meseleyi çözebiliriz” dedi.

İhaleye çıkılarak yetkili sendika olan Kamu-İş’in yetkisinin hiçe sayılarak usulsüz işlem yapıldığını savunan Serdaroğlu, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Hükümete neden bu tip ihalelerle devleti zarara uğrattığını soran Serdaroğlu, “Yaklaşık üç aydır bunun doğru olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Sendikasız ve hiçbir mevzuata uygun olmadan kişilerin çalıştırılması doğru değildir. Bunu defalarca söylememize rağmen bir uzlaşı masası oluşturulmadı. Hükümet inatla ben yaparım olur mantığıyla ihaleye çıkmak istiyor. Biz üç ay önce okullarda çalışan hademeleri sendikaya üye yaptık. Bununla ilgili bir protokol hazırladık. Hükümetin bu protokolü dikkate alıp yetkili sendika olarak bizle masaya oturması gerekirken, bu yapılmıyor. Üyelikleri onaylanan insanları dışarı çıkarmak pahasına ihaleye çıkılması doğru değildir”dedi.

Hükümeti yanlıştan dönmeye davet eden Serdaroğlu, okulların kaos ortamında açılmasının doğru olmadığını kaydeden, “İş kollarımızı, yetkimizi, şirketlere asla devretmeyeceğiz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Uzlaşı masasını oluşturun. Sendikamızın yaptığı protokolde bu çalışanlar daha düşük maliyetle devlette çalışacak olmasına rağmen, ülkeyi yönetenlerin ‘ben daha fazla ödeyeceğim. Şirkete ödeyeceğim’ mantığını anlayamıyoruz. Hükümet bu yanlıştan dönmeli” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının kamuda çalışma mevzuatlarına uyulması, hükümetin kendilerini daha fazla dikkate alıp hazırladıkları protokolü uygulamaya sokması olduğunu dile getiren Serdaroğlu, “Bu şekilde üçüncü bir muhatap, yani özel bir şirket olmadan tamamen sendikamız ve eğitim bakanlığı nezdinde bu işlerin yürütülmesidir. Bu şekilde devlet ciddi bir tasarrufa geçecek, çalışanlar arasında ayrımcılık olmayacak, iş barışı sağlanacaktır. Hükümeti bu konuları tekrar ele almaya davet ediyoruz.”