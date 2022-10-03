Kamu-İş iki okulda daha grev yapacak

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine baskı yapıldığı gerekçesiyle beş okulda başlattığı süresiz greve devam ederken, yarın iki okulda daha grev yapacağını duyurdu.
- “Grevi kırmak suçtur ve cezası vardır”
Grev kararıyla ilgili açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ciddi bir suç işlediğini savunarak, “Toplu iş sözleşmesi hakkını istediği için çalışanların işlerine son verilemez. Söz konusu şirket yetkisizce, grevde olan işçilerin işlerine son verip, başka şirket elemanlarını getirerek işe almaya çalışıyor. Bu grev kırıcılığıdır. Bu grevi kırmak suçtur ve cezası vardır. Grev kırıcılığıyla ilgili ceza davasını yarın Sayın Milli Eğitim Bakanı ve Müsteşarı’na açıyoruz” ifadelerini kullandı.