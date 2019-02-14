Kamu-İş: "Kamu Görevlilileri Yasa Tasarısı hakkında sendikalar bilgilendirilmeli"

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın, Kuzey Kıbrıs’ta en büyük işçi sendikası olan ve devlette yetkili olan Kamu-İş’in bilgisine getirilmediğini savunup, tasarının, derhal, Kamu–İş ve diğer sendikaların bilgisine getirilmesini istedi.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, tasarının sendikaların bilgisine getirilmemesi halinde yasal haklarını kullanmak zorunda kalacaklarını kaydetti.

Tasarının, taraflarca tartışılması, olgunlaştırılması, herkesin kabul göreceği bir tasarı haline getirilmesi gerekirken, kapalı kapılar arkasında, sadece bir sendikanın kabullenebileceği bir şekilde hazırlandığını savunan Serdaroğlu, “bu tasarı, Bakanlar Kurulu ve Meclise gönderilecek şekle sokulmak üzeredir. Bu tasarı sadece Teknik Kurullarda görüşülecek bir tasarı değildir. Sadece Teknik Kurul üyeleri ile bitirilecek bir tasarı değildir” ifadelerini kullandı.

Yıllardan beri kamu yönetiminde ve görevinde, reform yapılacak diye gündeme getirilen, ancak yanlı düşüncelerle hazırlandığı için, bir türlü meclisten geçirilemeyen bu tasarının eski tasarılardan farklı bir tasarı olmadığını dile getiren Serdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz Kamu-İş olarak, bu taslağın tüm paydaşlarla görüşülerek olgunlaştırılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine gönderilmesini istiyoruz.

Kapalı kapılar ardında hazırlanan bu taslağı kabul etmemiz mümkün değildir. Edindiğimiz bilgilere göre, hazırlanan bu taslak, ülkemizde yönetimin bir işçi düşmanlığı yarattığı izlenimi vermektedir. Bunu kabul etmemiz asla mümkün olmayacağı gibi bu düşünceyi de kınamakta olup, gerekli tüm yasal hakkımızı uygulayacağımızı da açıklamak istiyorum.”