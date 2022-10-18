Kamu-İş Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyecek

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) yarın 9.30’da taşeron üyelerle Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyeceklerini duyurdu.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklama yaparak, okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin "ellerinden alınmak istenen toplu iş sözleşmesi ve sendikal haklarına" karşı mücadele etmek için yarın taşeron üyelerle bakanlığa yürüyeceklerini bildirdi.

Serdaroğlu, saat 08.00’den itibaren Kamu-İş Genel Merkezi’nde toplanacak hademelerin, 09.30’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyüşe geçeceğini, ardından bakanlık önünde kamuoyuna basın açıklaması yapılacağını belirtti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptıkları tüm uyarılara rağmen üyelerine her türlü mobing ve baskıyı yaptığını ileri sürdüğü Milli Eğitim Bakanlığı’nı yarın bir kez daha uyaracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Taşerona imza atılmayıp, toplu iş sözleşmesi talep eden üyelerimiz sokağa atılmakla tehdit ediliyor. Müsteşar müdürlere ‘imza atmayanları okula almayacaksın’ diyerek talimat veriyor. Türk Maarif Koleji’nde görev yapan bir arkadaşımız bu şekilde okula alınmadı. Kamu – İş olarak bu baskıları ve yıldırma politikalarını asla kabul edemeyiz”

Serdaroğlu, “Yarın sabah 09.30’da sendikamızın önünden taşeron üyelerimizle kortej halinde Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyerek, Bakan Nazım Çavuşoğlu’nu çalışanların en temel demokratik hakkını çiğnememesi için son kez uyaracağız.” ifadelerini kullandı.