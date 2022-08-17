Kamu-İş, taşeron işçilerin ‘Toplu İş Sözleşmesi’ talebini yargıya taşıyacaklarını açıkladı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), taşeron işçilerin ‘Toplu İş Sözleşmesi’ talebini yineleyerek, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Kamu-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, taşeron işçi konusuyla ilgili yapmış oldukları tüm girişimlere rağmen hükümetin temizlik ihalesine çıktığına işaret edilerek, örgütsüz çalıştırılan insanları açlığa mahkum etmek ve işçinin sömürülmesi için yanlış adım atılmaya devam edildiğini savundu.



Taşeronlaşmaya karşı sokaklarda olmalarına rağmen hükümetin yasal olmayan adımlar attığı iddia edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz bu sistemsizliğe, düzene sessiz ve duyarsız kalacak değiliz. İşten durdurulan ve hademe hizmetleri gören üyelerimiz dururken ve içinde bulundukları durum göz ardı edilirken ihale yolu ile istihdam yapılması çalışma yasalarıyla bağdaşmamaktadır. Yeni işçi istihdam edemeyeceklerini bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple Taşeron İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi talebimizi yargıya taşıyoruz. Yasal olan eylem hakkımızı da sonuna kadar kullanacağız.”