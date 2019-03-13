Kamu İş'ten tam gün grev

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), hükümetin hazırlayarak Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdiği ve “kamu reformu” olarak bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nda işçi haklarının geriye götürüldüğü gerekçesiyle yarın tam gün uyarı grevi yapacak.



Greve birçok sendika da destek belirtti.



Grev sırasında saat 11.00’de Başbakanlık önünde ortak basın açıklaması yapılacak.



Kamu-İş, hastanelerin acil servislerinde görev yapanlarla ambulans sürücüleri hariç, sendikanın örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde 08.00-17.30 arasında greve gideceğini duyurdu.



TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan KAMU-İŞ Genel Sekreteri Devrim Gündüz, tasarıyla ilgili eleştirilerinin dikkate alınmasını istediklerini belirterek bugün Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Başbakanlık yetkilileriyle bir araya gelebileceklerini ancak grev kararlarının şu anda geçerli olduğunu söyledi.



Gündüz, bir soru üzerine grevin en çok Motorlu Araçlar şubesindeki hizmetleri aksatmasını beklediklerini ancak birçok yerde örgütlü olduklarını kaydetti.



DİĞER SENDİKALARDAN DESTEK



Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası (KTHES), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN), Meclis Çalışanları Sendikası (MEC-SEN), Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) ile Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) ortak açıklamayla Kamu-İş’in grevine destek vereceğini bildirdi.



Öte yandan Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda da yazılı açıklamayla Kamu-İş’in yarınki grevine destek belirtti.



Reform düşüncesiyle gündeme getirilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın, “kamu yönetimini çok gerilere götüren, kazanılmış hakları ortadan kaldıran, özellikle işçilere yönelik saldırgan kurallarla işçi sınıfını hiçe sayan, toplu iş sözleşmesine direk müdahale eden bir tasarı olduğu” görüşünü ifade eden Çaluda, tasarının göç yasasından daha kötü olduğunu savundu.



Hükümetteki partilerden CTP, TDP ve DP’yi eleştiren Çaluda, grev gerekçelerine değindi ve federasyonlarına bağlı Kamu-İş’in grevine destek belirtti, başarı diledi.



Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) de dün yaptığı açıklamayla, Kamu-İş’in grevine destek belirtmişti.