KAMU-İŞ, yarın grev ve eylem stratejilerini açıklayacağını duyurdu

KAMU-İŞ, yarın grev ve eylem stratejilerini açıklayacağını duyurdu

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının, sendikalardan görüş alınmadan “apar topar” Meclis’e gönderildiğini savunan  Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), yarın grev ve eylem stratejilerini açıklayacağını duyurdu.

KAMU-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, Sendika Yönetim Kurulu’nun yarın saat 13.00’te grev ve eylem stratejilerini  basın toplantısıyla açıklayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının tümünü ilgilendiren yasa tasarısının ilgili sendikalardan görüş almadan apar topar, Meclis’e gönderilmesinin hükümetin büyük bir ayrıcalık yaptığı görüşünü ortaya koyduğu iddia edildi.

“Kabul edilemez” olarak nitelendirilen tasarının  kamu çalışanlarını ve işçilerini köleleştiren  ve haklarını gasp eden bir tasarı olduğu savunuldu.

Açıklamada,  “Kısa bir süreye sıkıştırılmaya çalışılan bu tasarıyı inceleyip Başbakanlığa, Personel Dairesine ve Meclis’e önerilerimizi verdik. Ancak görüş vermemize rağmen olumlu neticeler alamadık” denildi.

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