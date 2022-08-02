Kamu-İş yarın saat 11.00’de Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak

: Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hademelerin toplu iş sözleşmesi hakkı konusunda yarın Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacaklarını bildirdi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Başbakanlık önünde 40 günü aşkın süren eyleme rağmen hükümetin hala bir uzlaşı masası oluşturmadığını belirterek, “Toplu iş sözleşmesi hademelerin hakkıdır” dedi.

Serdaroğlu, “Hükümete burada olduğumuzu hatırlatmak ve bu hakkı talep etmek için yarın saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı’na gidiyoruz” ifadelerini kullandı.