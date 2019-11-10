banner22

Kamu İş Yüksek Mahkemede dava açtı

Kamu İş Yüksek Mahkemede dava açtı
banner30

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), taşeron sistemini ortadan kaldırmak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında ve bağlı okullarda çalışan Taşeron işçilerin çalıştırılmaması amacı ile Yüksek Mahkemede dava açtı.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de çalışma düzenini alt üst eden taşeron sistemini ortadan kaldırmak için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında ve bağlı okullarda çalışan Taşeron işçilerin çalıştırılmaması amacı ile Yüksek Mahkemede, YİM  davası ikame edildiğini belirterek, davanın ara emri duruşmasının  yarın saat 09.00’da Yüksek Mahkemede yapılacağını kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Annesini bıçakla yaraladı
Annesini bıçakla yaraladı
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿