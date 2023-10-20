Kamu-İş’ten kadın üyelerine seminer

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Kadın Dayanışma Komitesi, “1-31 Ekim Meme Kanseri Ayı” nedeniyle dün Genel Merkez binasındaki konferans salonunda seminer düzenledi.

Kamu-İş Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre seminerde, radyolog Dr. Sıla Özgürgün Cankaya ve Onkoloji Merkezi’nde görev yapan dahiliye uzmanı Dr. Özlem Gürkut sunum yaparak, Kamu-İş’in kadın üyeleri tedavi ve erken teşhisle ilgili bilgilendirdiler..

Seminer, Kamu-İş Eğitim Sekreteri Lale Biçim’in açılış konuşmasıyla başladı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu seminerde yaptığı konuşmada, “Dünya genelinde her sekiz kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanserine yakalandığı düşünülürse bugün burada kadın üyelerimize verdiğimiz eğitimin değeri daha iyi anlaşılır” dedi.

Toplantıda konuşmacı olarak yer alan uzman doktorlara plaket, seminere katılan kadın üyelere ise katılım belgesi takdim eden Serdaroğlu, seminere, pembe kurdeleleri ile katkı koyan Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği’ne de teşekkür etti.