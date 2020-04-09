Kamu kuruluşlarının açılması 30 Nisan'a ertelendi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararları açıkladı.
Özersay’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
-Kamuda görevlilerin izni 30 Nisan’a kadar uzatıldı
- Okullar 30 Nisan'a kadar tatil.
- Tüm sinema tiyatro ve miting gibi etkinlikler de 30 Nisana kadar iptal edildi.
- Spor müsabakaları da 30 Nisan'a kadar yapılmayacak.
- 17 Nisana kadar özel sektör süpermarket fırın banka eczane haricindeki işletmeler kapalı olacak
- Kısmı sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.
- Gece tam sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.
- İlçeler arası çıkış da 1 hafta daha yasaklandı.
- Karpaz Bölgesi ile ilgili tam sokağa çıkma yasağı coğrafi olarak kapsamı daraltılıyor. İçerik olarak aynı kalacak. Şu an geçerli olan kurallar Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz ile sınırlı olacak.
- Sağlık Bakanlığı bir çalışma yaparak genelge yayınlanacak.
- Bankalarda, GSM hizmeti veren ödeme noktalarında, şu anda açık olan kamu kurumlarında genel prosedür Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.
- İlke olarak karara bağlanan ancak yarın sonuçlandırmayı düşündüğümüz yerel işgücünü destekleme fonundan istihdam destekleme yönünde bir ödeme yapılması konuşuldu.
- 2 ay boyunca ve kapalı kaldıkları süre boyunca 1500 TL ödeme açıklanmıştı. Taslak bir tüzük hazırlandı ve bizimle paylaşıldı. Yarın Bakanlar Kurulu son bir noktaya gelinecek.
- Yurtdışında bulunan öğrencilere 1750 TL gibi bir destek verilmesi karara bağlandı.
- Ekonomi ve Enerji bakanlığı ile Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarının bir araya gelmesi ve önümüzdeki günlerde eğer bir takım sektörler açılacaksa hangilerinin açılacağı görüşülecek.Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 19:57