Kamu kuruluşlarının açılması 30 Nisan'a ertelendi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararları açıkladı.

Özersay’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

-Kamuda görevlilerin izni 30 Nisan’a kadar uzatıldı

- Okullar 30 Nisan'a kadar tatil.

- Tüm sinema tiyatro ve miting gibi etkinlikler de 30 Nisana kadar iptal edildi.

- Spor müsabakaları da 30 Nisan'a kadar yapılmayacak.

- 17 Nisana kadar özel sektör süpermarket fırın banka eczane haricindeki işletmeler kapalı olacak

- Kısmı sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.

- Gece tam sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.

- İlçeler arası çıkış da 1 hafta daha yasaklandı.

- Karpaz Bölgesi ile ilgili tam sokağa çıkma yasağı coğrafi olarak kapsamı daraltılıyor. İçerik olarak aynı kalacak. Şu an geçerli olan kurallar Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz ile sınırlı olacak.

- Sağlık Bakanlığı bir çalışma yaparak genelge yayınlanacak.

- Bankalarda, GSM hizmeti veren ödeme noktalarında, şu anda açık olan kamu kurumlarında genel prosedür Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

- İlke olarak karara bağlanan ancak yarın sonuçlandırmayı düşündüğümüz yerel işgücünü destekleme fonundan istihdam destekleme yönünde bir ödeme yapılması konuşuldu.

- 2 ay boyunca ve kapalı kaldıkları süre boyunca 1500 TL ödeme açıklanmıştı. Taslak bir tüzük hazırlandı ve bizimle paylaşıldı. Yarın Bakanlar Kurulu son bir noktaya gelinecek.

- Yurtdışında bulunan öğrencilere 1750 TL gibi bir destek verilmesi karara bağlandı.

- Ekonomi ve Enerji bakanlığı ile Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarının bir araya gelmesi ve önümüzdeki günlerde eğer bir takım sektörler açılacaksa hangilerinin açılacağı görüşülecek.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 19:57