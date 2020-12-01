Kamu-Sen açıkladı: "Kanser hastalarına radyoterapi uygulanamıyor"

Kamu-Sen, personel eksikliği nedeniyle kanser hastalarına radyoterapi uygulanamadığını savundu.

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, kurulduğu günden bu yana yüzlerce kanser hastasına radyoterapi uygulayarak şifa sağlayan bölümün yaratmış olduğu imkan sayesinde sevklerin azalmasına katkı sağlayarak devletin de mali yapısına katkıda bulunduğuna dikkat çekildi.

Yoğun bir şekilde çalışan bölümde personel sayısının yetersiz olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu durum Sağlık Bakanlığı’na bir buçuk yıldır yazılı ve sözlü olarak defalarca bildirilmiş olmasına rağmen istihdam yapılmamış sorun çözülmemiştir. Kamunun bir çok yerine gerekmediği halde yüzlerce istihdam yapılırken Radyasyon Onkoloji bölümüne 2 tane radyterapist alınmamasına bağlı hastalar mağdur edilmektedir. Bölümde sayı olarak zaten yetersiz olan personelin hasta raporlu olması nedeniyle kanser hastaları dünden buyana radyoterapilerini alamamakta ve ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Şu anda hastalar sevk edilmiyor ancak devlet hastanesinde de tedavilerini alamıyorlar.

Sağlık Bakanlığı’na yeniden bu defa basın üzerinden sesleniyoruz. Çok ivedi Radyasyon Onkoloji bölümüne 2 kişinin istihdam edilerek sorunu çözmesini ve hastaların mağdur edilmemesini talep ediyoruz.”