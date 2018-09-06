KAMU-SEN BAŞKANI ATAN, YARINKİ EYLEME KATILIM ÇAĞRISI YAPTI

KAMU-SEN BAŞKANI ATAN, YARINKİ EYLEME KATILIM ÇAĞRISI YAPTI

 Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, yarın düzenleyecekleri eyleme katılım çağrısı yaptı.
“Dövizin artması kaynaklı olarak arka arkaya gelen zamların had safhaya ulaşmasıyla halkın dayanacak gücü kalmadı” diyen Metin Atan şunları kaydetti:
“Toplumsal patlamanın eşiğine gelindi. Bu nedenle yapılan zamlara tepki koymak amacıyla Kamu-Sen olarak yarın saat 19.00’da Başbakanlık önünde Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendikalarla birlikte  ‘Mutfak Ateşi’ adı altında eylem yapılacaktır. Duyarlı tüm vatandaşların yapılacak olan bu eyleme katılmalarını istiyoruz

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