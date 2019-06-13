Kamu Sen'den müşavirler için çağrı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), hükümetin kurulması ile birlikte müsteşar, müdür ve özel kalem müdürü atamalarının gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, 120 civarındaki müşavirin evde oturtulması yerine göreve çağrılması gerektiğini belirtti.

Sendika, kamudan atanacak üst kademe yöneticilerinin görevleri sona erdiğinde eski görev ve baremlerine döndürülmelerinin, kamu menfaatine hizmet etmeyeceğini savundu.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, gelmiş geçmiş hükümetlerin görev vermediği için boşta duran çok sayıda müşavirin mevcut olduğunu belirtti.

Kıdrışlıoğlu, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasaya göre, müşavirin; üst kademe yöneticiliği görevinden alınıp bu yasa uyarınca görevlendirilen kamu görevlisini anlattığını, ayrıca müşavirin yasada kamu görevlisi olması belirtilmesi yanında sözlük anlamının da “danışman” tanımı ile ifade edildiğini belirtti.

Kıdrışlıoğlu, idarenin görevinin, müşavir statüsünü kazanmış olan kamu görevlilerini yasada belirtilen kamu görevinde kazandıkları deneyim ve uzmanlık alanlarına göre ilgili Devlet Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklarda vb. yerlerde görevlendirmek olduğunu ifade ederek, özetle şöyle dedi:

“Şuan hali hazırda 120 civarında müşavir ordusu mevcuttur. Yakın geçmişte yapılan yasa tadilatı ile müşavir olan kamu görevlilerine görev tevdi edilmemesinin, hem kamu görevlisi eksikliğine hem de müşavirlerin kendilerini değersiz hissetmelerine neden olduğundan dem vurulmuş ancak ne bu yasa tadilatından önce müşavir statüsüne geçen kişilere ne de bu yasa tadilatından sonraki kişilere görev tevdi edilmemiştir.”

Kıdrışlıoğlu, hükümetten bu konudaki beklentilerini de, “Mevcut müşavirlerin yasa gereği görevlendirilmesi gereken yerlere ivedilikle çağrılması, evde oturan müşavirlerin görevi kabul etmemesi durumunda Kamu Görevlileri Yasasının ilgili maddesi gereği disiplin cezalarının derhal uygulanması, yıllardır sendikaların da talep ettiği ve hükümetlerinin de buna sıcak bakarak Kamu Görevlileri Değişiklik Yasasına eklediği “müdürlük” statüsünün üçlü kararname kapsamından çıkarılmasının ivedilikle yasallaştırılması” olarak sıraladı.



Kıdrışlıoğlu, olması gerekenin liyakata saygı duyularak, kamu düzenine hizmet edecek ve hakkaniyete uygun düzenin sağlanması olduğunu vurgulayarak, “Müdürlüklerin üçlü kararnameden çıkarılması ile artık müşavir sorunu çözülecek ve var olacak olan sınırlı sayıdaki müşavirin tecrübelerinden yararlanılarak ihtiyaç olan yerlerde görevlendirilmesiyle birlikte verimlilik artacaktır. Aksi ahvalde yapılan düzenlemelerin bir anlamı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.