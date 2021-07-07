Kamu Sen, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen), son günlerde sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınayarak, “Bu tarz olayların devam etmesi durumunda üyelerimizin güvenliğini korumak için tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz” dedi.

Kamusen’den yapılan açıklamada, birkaç gün önce bir doktora yapılan saldırının ardından geçen gün de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi MR bölümünde görevli bir üyelerine görevi esnasında hakaret ve taciz gerçekleştiği belirtildi.

Daha önce de birçok kez yaşanan bu ve benzeri olayların, hastanelerdeki güvenlik zaafını açıkça gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Pandemi süresince kendisini ve ailesini riske atıp günlerce evine bile gitmeden hizmet veren sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Daha kötü ve geri dönülemez sonuçları olan olaylarla karşılaşmadan Sağlık Bakanlığı'nı bir an önce gerekli önlemleri alıp hem çalışanların hem de hastaneye müracaat eden kişilerin güvenliğini sağlamaya davet eder, daha önce uzlaşmaya vardığımız ‘Sağlıkta Şiddet Yasasını’ bir an önce hazırlayıp meclise sunmasını talep ederiz. Bu tarz olayların devam etmesi durumunda üyelerimizim güvenliğini korumak için tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz.”