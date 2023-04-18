Kamu-Sen’den grev uyarısı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen); hükümet, personel eksikliklerini giderme yönünde yarın mesai bitimine kadar adım atmazsa perşembe günü Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar dairelerinde uyarı grevlerine başlayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, hükümeti "duyarsızlık ve basiretsizlikle" suçlayarak, sorunlarına çare bulma noktasında hükümet yetkililerinden bir adım göremediklerini kaydetti.

Sosyal Sigortalar Dairesinin, Maliyenin kasasına önemli miktarda katkı koyan birkaç kurumdan biri olduğunu kaydeden Atan, bazı dairelerde personel şişkinliği olmasına rağmen Sosyal Sigortalar Dairesi’ne “bir odacı bile alınmadığını” ifade etti.

İstişare ve diyalogdan yana olduklarının altını çizen Atan, araç gereç eksikliklerine, alt yapı yetersizliklerine ve personel yetersizliğine dikkat çekerek, “Nüfus artışından dolayı özellikle Girne ve Lefkoşa’da işlemler daha da artı. 55 personel olması gerekirken 33 personel ile çalışılıyor. Arkadaşların dayanma gücü kalmadı. Yarına kadar süreleri var ya personel getirirler ya da perşembe gününden itibaren uyarı grevi koyacağız” dedi.