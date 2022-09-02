“Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” komitede…

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Komite, gündemindeki “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. Komite, Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine gelecek toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Basın-Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Haber Kameramanları Derneği ve Yayın Yüksek Kurulu’ndan yetkililer katılarak, görüş ve önerilerini aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına, UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.