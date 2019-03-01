Kamuda örgütlü 12 sendika Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı

Kamuda örgütlü 12 sendika Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na karşı olduğunu duyurmak ve yasa tasarısı ile ilgili taleplerini dile getirmek amacıyla Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Örgütler adına konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan,hükümetin Kamu Reformu Yasası olarak adlandırdığı tasarının, çalışanın haklarını mevcut Göç Yasası’ndan daha da geriye götüreceğini savundu.

Reform kelimesinin “birşeyi daha iyiye götürme” anlamı taşıdığını ancak bu tasarının kamuyu “deforme” edeceğini söyleyen Bengihan, bu yasa tasarısının halkın alacağı kaliteli hizmeti geriye götürerek çalışma barışını bozacağını iddia etti.

Bengihan, kamuda örgütlü sendikaların yenilikten yana her türlü reforma, hakkaniyetli olması halinde destek vermeye hazır olduğunu da söyledi.

Güven Bengihan, hükümete çağrı yaparak yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı komitede görüşülmeye başlamadan önce sendikaların çağrısına kulak vererek uzlaşı masası oluşturulmasını istedi.

Ardından, KAMU-SEM Başkanı Metin Atan, KTAMS, KAMU-SEN KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, MEC-SEN, MEMUR-SEN, VERGİ-SEN, TEL-SEN, TIP-İŞ, Hemşire Ve Ebeler Sendikası, Hava Kontrolörleri Sendikası ile HAZİNE-SEN’in onay verdiği ortak basın açıklamasını okudu.

Ortak basın açıklamasında Hükümetin hazırladığı yasa tasarısının, kamu üzerindeki siyasi etkinin azaltılması, hesap verebilirlik ve performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilip ödül-ceza uygulamasına geçilmesi, tayin ve terfilerde liyakatın esas alınması gibi temel prensipleri içermediği dolayısıyla kamuya ‘reform’ değil ‘deform’ getireceği belirtildi.

Basın açıklamasında, sendikaların hükümet tarafından dikkate alınmasını istediği yasa maddeleri de yer aldı.