Kamuda örgütlü üç sendika grev uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz tarihinden itibaren ülkeye karantinasız girişi öngören kararı eleştirerek, hükümete, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen kriterlere uygun karar alması çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, “UBP-HP hükümeti, DSÖ’nün ülkeleri risklerine göre kategorilere ayırarak yaptığı sıralamaya ters bir şekilde yüksek risk grubundaki ülkelerden 1 Temmuz’dan itibaren ülkemize karantinasız girişini öngören Bakanlar Kurulu kararıyla halkın sağlığını riske atmıştır” ifadelerini kullandı.