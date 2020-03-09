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Kamusal Alanda Sanat Çalıştaylarından ilkini düzenleniyor

Kamusal Alanda Sanat Çalıştaylarından ilkini düzenleniyor
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Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), AB Finansmanlı Herkes için Sanat Projesi çerçevesinde Kamusal Alanda Sanat Çalıştaylarından ilkini düzenliyor.
EMAA’dan yapılan açıklamaya göre, atölye çalışmaları 16-21 Mart tarihleri arasında atölye projeleri konusunda deneyimli sanatçı Neriman Polat eşliğinde Lefkoşa’da EMAA Merkezinde gerçekleştirilecek. 
Bir hafta sürecek çalıştay, sanat, aktivizm,  sosyoloji, psikoloji, mimarlık gibi farklı disiplinlerden gelen ilgili kişileri yaratıcılıkta farklı yönelimlere yer açarak hem bireysel çalışma yapmayı hem de kolektif çalışmaya katılmayı teşvik etmeyi hedefliyor.
Çalıştayın ikincisinin ise sonbaharda İngilizce dilde düzenleneceği kaydedildi.
Projede yer almak isteyenlerin 13 Mart Cuma gününe kadar, E-mail: emaa.art.for.all@gmail.com veya  0533 866 29 59 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri duyuruldu.

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