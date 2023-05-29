KAMUSEN Başkanı Atan: “Kıbrıslı Türkler kendi vatanında azınlığa düştü”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, ülkede kriminal suçların arttığına dikkat çekerek, “Ülke sorma gir hanı oldu” dedi.

Atan, “Birini vatandaş yapmadan önce yeterli araştırmalar yapılıyor mu? Burada vatandaş olana belli bir süre oy kullanma hakkı verilmemeli. Azınlığa düşüyoruz. Kriminal suçlar, uyuşturucu yaygınlaştı. Trafik kazaları arttı. 60-70 bin Kıbrıslı varken, hiçbir ülkede taşıma nüfus mevcut nüfusu geçmez” ifadelerini kullandı.

KAMUSEN’den yapılan açıklamaya göre, Atan, katıldığı bir TV programında gündemi değerlendirdi.

Değerlendirmesinde, mevcut hükümet yapısında çatlaklar oluştuğunu savunan Atan, 25 Haziran seçim bütçesinin ülke ekonomisini zora sokacağını ifade ederek, “Bu kadar masraf ve sıkıntı yaşamımıza gerek yok iki parti anlaşıp yazı tura atsın bir milletvekili oraya konsun. 30 milyon TL ile bir kişi seçeceğiz. Bir milletvekili seçimi ile hiçbir değişim olmayacak” dedi.

“Koalisyon hükümetinin YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın tavırlarından rahatsız olduğunu” iddia eden Atan, “Hükümet Arıklı’dan rahatsız. Kendi başına tavır alması ve biz Kıbrıslı Türklere karşı intikam alırcasına bir bakış açısı var. Biz bunu kabullenemeyiz. Hükümet kanadı da bu tavırlardan rahatsız. Hala daha makamında oturmuş tarih verip duruyor. Her verdiği tarih sıkıntılara yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Ek mesailere ilişkin Maliye Bakanlığı ile görüştüğünü ve pazartesi günü ödemenin yapılacağını belirten Atan, “bir değil iki ek mesai ödemesi de yapılabilir” dedi.