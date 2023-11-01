KAMUSEN'den elektrik zammına tepki...

KAMUSEN'den elektrik zammına tepki...
banner94
banner80
banner90

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, elektrik ücretlerine getirilen zammı kınadı.

banner91
Atan, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerine yapılan zammı kınadıklarını belirtti.

Atan, açıklamasında şunları ifade etti:

“Yapılan bu zammın özellikle Asgari Ücretliyi doğrudan etkilediği gibi küçük işletmeleri ve küçük esnafı da etkileyeceği aşikardır. Yapılan bu zammın diğer temel gıda maddelerine de yansıyacağı halkın ve vatandaşın altından kalkamayacağı bir yükün altında ezildiğini, bu hükümetin artık halkına ve vatandaşına vereceği bir şey kalmadığını, bu hükümetin 'YOK' hükmünde olduğunu bir kez daha kanıtlamışlardır.”

banner69
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
Lapta ve Girne’de trafik kazası...
Lapta ve Girne’de trafik kazası...
  1. Kıbrıs
﻿