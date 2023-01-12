KAMUSEN: “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş eşi az bulunan devlet ve dava adamıydı”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş eşi az bulunan devlet ve dava adamı olduğunu vurguladı.
Kamusen Başkanı Metin Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 11. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
“Kıbrıs Türkü’nün varlığı, özgürlüğü ve güvenliği için verdiği mücadelenin daima hafızalarımızda yerini koruyacak.
Türk tarihine damgasını vurmuş liderimiz Rauf Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 11’inci yıl dönümünde, eşi az bulunan devlet ve dava adamı Kurucu Cumhurbaşkanımızı saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyor, arıyoruz.
Denktaş’ın bizlere öğütlediği gibi egemenliğimizden, devletimizden asla taviz vermemeli, Anavatan Türkiye ile birlikte milli dava yolunda yürümeye devam etmeliyiz.”