Kamuya 2010 sonrası girenlere yönelik ek artış ekim maaşlarına yansıtıldı…

Kamuya 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilenlerin baremine göre belirlenen yüzde 3.30- 4.00 oranlarında değişen ek artış ekim ayı maaşlarına yansıtıldı. Geriye dönük temmuz ayı artışının da hesaplara yatırıldığı duyuruldu.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi’nden yapılan açıklamaya şöyle;

“Kamu çalışanlarının aylık maaş-ücret ve diğer ödeneklerini düzenleyen 47/2010 sayılı yasa kapsamında; Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfları ve İşçiler Derece IV ve III, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi IV ve III ile Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi III ve II baremlerinde çalışanlara yüzde 4 ve yüzde 3.30 oranında ek artış, bugün ekim ayı maaşlarına yansıtıldığı gibi, geriye dönük temmuz ayı artışı da hesaplara yatırılmıştır.”