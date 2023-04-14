Kamyonet futbol sahası içerisine düştü

Lefkoşa’da Mehmet Ali Rıza Sokak üzerinde, Caner ELEK (E-37) yönetimindeki 75 AAG 885 plakalı kapalı kamyonet araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sonuna geldiğinde, geri dönmek için dikkatsizce üçlü dönüş yapmaya çalıştığı sırada, yolun solundan yoldan çıkmış ve sarı taştan mamul duvara çarpıp duvarın 4.50 metrelik kısmının yıkılmasına sebep oldu.

Çarpmanın ardından 75 AAG 885 plakalı araç, duramayıp kontrolsüzce ilerleyerek 5.50 metre derinliğindeki futbol sahası içerisine düşerek tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Caner ELEK (E-37), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu..

Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023, 09:40