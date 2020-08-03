Kamyonetle motosiklet çarpıştı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre trafik çarpışması, bugün saat 14:30 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa'da Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yolun solunda park halinde bulunan, Şahiner Tandoğan (E-53), yönetimindeki NV 577 plakalı kamyonet ile dikkatsizce yola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru seyreden Ruhi Yiğit (E-65) yönetimindeki NB 393 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu çarpıştılar
Olay sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ruhi Yiğit, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Soruşturma devam etmektedir.