Kamyonla traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Yılmazköy-Çamlıbel anayolu üzerinde kamyonla traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 09.40 sıralarında, Yılmazköy-Çamlıbel anayolu üzerinde Merdan Nurgeldiyev (E-25), yönetimindeki UN 288 plakalı kamyonla önünde seyreden Mehmet Saçar (E-81) yönetimindeki HE 631 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç sağ yan kısımları üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Saçar, kamyon sürücüsü Nurgadiyev ile kamyonda yolcu olarak bulunan Muhammet Nebil Aslan’ın (E-31) tedavileri kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

-Girne’de alkollü sürücü kazaya neden oldu

Öte yandan dün akşam saat 21.00'de Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 251 mlgr alkollü içki tesiri altında araç kullanan Muhammed Kezik (E-33) yönetimindeki ZUH 337 plakalı salon araçla önünde seyreden Devran Çalık (E-19) yönetimindeki SV 472 plakalı araca tehlikeli mahalde sağından geçtiği sırada çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken ZUH 337 plakalı araç sürücüsü Muhammed Kezik tutuklandı.

Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen bir diğer trafik kazasında, Abuzer Coşkun(E-20) yönetimindeki KE 268 plakalı salon araçla dikkatsizce sol şeride geçtiği esnada arkasından sol şeritte aynı istikamete seyreden Ferid Vidadi Kerimli (E-27) yönetimindeki ZLT 092 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sola doğru savrulan ZLT 092 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin kazalar hakkındaki soruşturması devam ediyor.