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Kanat’ın öncülüğünde 30 kişilik heyet 8 Kasım’a kadar Ankara’da çeşitli etkinliklere katılacak

Kanat’ın öncülüğünde 30 kişilik heyet 8 Kasım’a kadar Ankara’da çeşitli etkinliklere katılacak
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen)’den bir heyet, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu tarafından Ankara’da 4-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat ve Yönetim Kurulu üyeleri, temasları çerçevesinde UAMİF Genel Başkanı Pevrul Kavlak ile görüştü.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanat’ın öncülüğünde 30 kişilik heyet 8 Kasım’a kadar Ankara’da çeşitli etkinliklere katılacak.

Kanat, seminerin sendikal anlayış, Toplu İş Sözleşmesi yetkisi ve ilkelerin benimsenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

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