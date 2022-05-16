“Kanatlandı düşler” sergisi açıldı

Pembe Atölye, TaşEV ve Cengo Vafkı iş birliğinde “Kanatlandı Düşler” isimli totem sergisi açıldı.

Lefkoşa Surlariçinde, TaşEV’de yer alan sergi, 18 Haziran’a kadar pazarları hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergiyi, Pembe Atölye öğrencisi 30 öğrencinin kendi yaratıcılıklarıyla ürettiği “Totemler” oluşuyor.

Verilen bilgiye göre, 2019 yılında hayata gözlerini yuman Süleyman Cengiz Eminoğlu (Cengo) anısına düzenlenen ve açılışı da yine çocuklar tarafından gerçekleştirilen sergide; çocuklar tüm sevgileri yapmış oldukları totemler aracılığıyla Cengo’ya gönderdirler. Genç yüreklerin buluştuğu, tek ses, tek bir nefes olarak ortaya eserler TaşEV’in görülmeye değer mimari yapısında görsel bir şölene dönüştü.