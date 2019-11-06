banner22

Kanatlı, Brüksel’de gerçekleştirilecek 3. Avrupalılar Forumu’na katılıyor

Kanatlı, Brüksel’de gerçekleştirilecek 3. Avrupalılar Forumu’na katılıyor
banner30

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Brüksel’de gerçekleştirilecek 3. Avrupalılar Forumu’na katılıyor.

YKP tarafından verilen bilgiye göre, YKP’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde 8-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek form kapsamında emek mücadelesinden, ekolojiye, göçmen haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine dair mücadelelerle ilgili çeşitli başlıklar tartışılacak.

Forum, “Dünya yanıyor, demokraside krizin içindeki Avrupa’da yeni meydan okumalar” başlıklı oturumuyla başlayacak.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
KUİR Kıbrıs Derneği hukukçulara yönelik lgbti+...
KUİR Kıbrıs Derneği hukukçulara yönelik lgbti+...
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿