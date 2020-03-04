Kanatlı için yarın BRT önünde tören yapılacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Kıbrıs Türkü’nün ilk sunucusu olarak bilinen ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 60 yıla yakın hizmet veren Hüseyin Kanatlı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Özkurt, “Uzun yıllar Bayrak Radyosu'na ses veren ve son anına kadar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na hizmet eden Hüseyin Kanatlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları olarak Hüseyin Abimize Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Özkurt ayrıca Hüseyin Kanatlı için 5 Mart Perşembe günü saat 10.00’da BRTK’da tören yapılacağını, cenazesinin de aynı gün toprağa verileceğini söyledi.