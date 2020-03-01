Kanser Araştırma Vakfı’nın 17. Orkide Yürüyüşü bugün gerçekleştirilecek.

Yürüyüş bu yıl Bufavento Restaurant-Taşkent Piknik alanı arasında düzenleniyor.

Telsim, Lemar, Özerlat, Big Rent Trading Bigi box ve Play FM Sponsorluğunda düzenlenen etkinlikten elde edilecek gelir KKTC’deki kanser problemini aydınlatma amaçlı araştırmalarda ve bu alanda bilim insani yetiştirmek için sağlanan burslarda kullanılacak.

Yürüyüşe katılmak isteyenler 50 TL bağış karşılığında biletlerini yarın sabah yürüyüş başlagıç noktaısndan temin edebilir.

Sürpriz hediye çekilişi için katılımcıların bilet numaralarını 0548 855 15 15 e göndermesi gerekiyor.

Katılımcıları yürüyüşün başlangıç noktasına götürecek otobüsler Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önünden ve Girne Amerikan Üniversitesinden 9.00’da, Mağusa Belediyesi önünden 8.30’da, Güzelyurt Otobüs Terminalinden ise 8.00’de kalkacak.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşanan üzücü olay ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de şehit olan askerlerden dolayı etkinlik sırasında yapılacak olan dans gösterisi ve eğlenceler iptal edildi.