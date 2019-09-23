''Kanser Çiçeklerimizi Soldurmasın'' adı altında dayanışma yemeği düzenleniyor

Girne Ada Lions Kulübü Derneği, ''Kanser Çiçeklerimizi Soldurmasın'' adı altında dayanışma yemeği düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül Çarşamba günü saat 13.00’da GKK’ya bağlı Beyaz Ev Askeri Gazinosu’nda gerçekleştirilecek yemekten elde edilecek gelir Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Onkolojisi Bölümü’nün ihtiyacı olan tıbbi cihaz temininde kullanılacak.