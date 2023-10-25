Kanser Erken Teşhis Tarama kapsamında yaş gruplarına göre tarama yapılacak

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Kanser Erken Teşhis Tarama kapsamında yaş gruplarına göre tarama yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, belirtilen yaş grupları içinde yer alan vatandaşların ilgili sağlık merkezleri ile iletişime geçmeleri istendi.

Taramaya katılabilecek yaş grupları şöyle:

"30-65 yaş kadınlar; rahim ağzı kanseri taraması için pap-smear testi (Daha önce tarama yapılmamış ve 2 yıl süresi dolan kişiler)

40-69 yaş kadınlar; meme kanseri taraması mamografi (Daha önce tarama yapılmamış ve 2 yıl süresi dolan kişiler)

50-74 yaş kadın ve erkek; kolon kanseri taraması için gaitada gizli kan testi (GGK) (Daha önce tarama yapılmamış ve 2 yıl süresi dolan kişiler)"

Bakanlık duyurusunda, başvurulabilecek sağlık merkezleri ve telefon numaraları da şöyle:

Sağlık Merkezleri İletişim No.

1.Lefkoşa Dr. BNDH Erken Tanı Merkezi - 2235645

2.Güzelyurt Sağlık Merkezi - 7142125

3.Geçitkale Sağlık Merkezi - 3733356

4.Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi - 3755076

5.Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi - 3712319

6.Maraş Semt Polikliniği - 3663615

7.Yenierenköy Sağlık Merkezi -3745255-3745160

8.Akdoğan Sağlık Merkeźi - 3777341

9.Lapta Sağlık Merkezi - 8218322

Mamografi yaptırmak isteyen 40-69 yaş gurubundaki kişiler; Erken Tanı Merkezi’nden randevu alabilecek.