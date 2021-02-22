Kanser Hastalarına Yardım Derneğine yardım

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne toplam 30.000 TL’lik bağışta bulundu.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanser Haslarına Yardım Derneği’nin yardım çağrısı üzerine 16 Şubat tarihinde 20.000 TL, 18 Şubat tarihinde 10.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL bağış yaptıklarını açıkladı.



Tolga, başarılı çalışmalar yürüten Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin çalışmalarına devam edebilmesine destek olmak için bağışta bulunduklarını ifade etti.Emekliler Derneği, ayrıca diğer dernek ve sendikaları Kanser Hastaları Yardım Derneği’nin sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunmak için bağış yapmaya çağırdı.1972 yılında kurulan Emekliler Derneği’nin her zaman olanaklarını da zorlayarak sağlık konularında bağışlar yapmakta olduğu belirtilen açıklamada, derneğin 2020’nin Şubat ayında Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın üzerine Devlet Hastanesi’ne 60.000 TL bağışta bulunduğu da hatırlatıldı.