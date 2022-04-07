Kansere karşı farkındalık sempozyumu düzenlendi

Sağlık Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu”nda vatandaşların kanser taramalarına gereken hassasiyeti göstermesi istendi, erken tanının hayat kurtardığı ifade edildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda dün akşam düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Figen İnce, kanserin çağın önemli sağlık sorunu olduğunu ifade ederek, kansere karşı farkındalığı artırtmayı amaçladıklarını kaydetti.

İnce, kanserlerin yüzde 40’a varan kısmının önlenebileceğine dikkat çekerek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını hayata geçirmek gerektiğini belirtti.

İnce erken tanının önemine vurgu yaparak, halkın kanser taramalarına gereken hassasiyeti göstermesini istedi.

GÖKÇORA

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da, dünyada her yıl kansere bağlı yaklaşık 10 milyon ölüm gerçekleştiğini ifade ederek, halkın kansere karşı farkındalık ve bilinç düzeyinin artırması gerektiğini kaydetti.

Gökçora, bu amaçla bir dizi konferans gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Sempozyumda kanserde medikal ve cerrahi yaklaşım, kendi kendine meme muayenesi, kanser hastalarına iyilik hali ve kanserden korunmada beslenme konularında konuşmalar da yapıldı.

Sempozyumda DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Dr. Polat Olgun, Prof. Dr. Şükrü Aktan, Yrd. Doç. Dr. Bülten Sezgin, Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan sunum yaptı.