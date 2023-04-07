“1-7 Nisan Kanser Haftası” dolayısıyla, hastalığa dikkat çekerek, bilinci artırmak amacıyla ‘Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu’ düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen ve Mağusa Gelişim Akademisi’nde yer alan sempozyumda, hastalıktan değil geç kalmaktan korkulması gerektiği ve erken tanının önemi vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sempozyumun açılışında Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Naciye Nami, DAÜ ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora konuşma yaptı.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kanser hastalığı konusunda ortaya konan çalışmalarda sivil toplum örgütlerinin payının çok büyük olduğunu belirterek, belediye olarak kanser konusunda yapılacak tüm çalışmalarda Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

-Nami

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Naciye Nami de, hastalığı çok önemsediklerini ve bu yönde Sağlık Bakanlığı olarak farkındalık yaratmak adına çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyleyerek, bireysel korunmanın yanı sıra farkındalığın büyük önem taşıdığını kaydetti.

Nami, temel sağlık hizmetleri olarak rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanserinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ücretsiz erken tanı hizmetleri verdiklerini, yakın bir tarihte yine ücretsiz olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde de bu hizmetlerin verilmeye başlandığını açıkladı.

Erken tanının hayat kurtarmada çok önemli olduğuna vurgu yapan Nami, bunun yanında hava kirliliği, aşırı güneşe maruz kalma, alkol-sigara tüketimi, aşırı kilo alma ve dengesiz beslenme gibi konulara da özen gösterilmesini istedi.

-Sempozyum

Sempozyumda, açılış konuşmalarının ardından DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekranı Prof. Dr. Nahide Gökçora "kanserde farkındalık" başlıklı konuşmasında, kanserle mücadelede önemli politikalar, klinik sağlık hizmetlerinin, korumanın beş temel ilkesi çerçevesinde planlanması, sağlık okuryazarlığı, ülke kanser yükünün belirlenmesi, toplumdan beklenenler ve devlete düşen sorumluluk konularına değindi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Tonguz Yazman "Kan kanserinde farkındalık"; Gazimağusa Devlet Hastanesi'nden Genel Cerrah Op. Dr. Simay Dal Çavuşoğlu "Meme kanserinde farkındalık”, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Göksu "Rahim ağzı kanserinde farkındalık"; Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden Uzman Psikolog Naife Sevdalı "Kanser hastalarında iyilik hali" ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan da “Kanserden korunmadan beslenme" konularında konuşma gerçekleştirdi.

Sempozyum soru cevap bölümüyle tamamlandı.