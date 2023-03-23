Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması’na yarına kadar başvuru yapılabilecek

Kanser hastalığı ile savaşta özellikle genç nesilleri bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 2001-2002 eğitim yılından beri geleneksel olarak düzenlediği “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması”na yarına kadar başvuru kabul edileceği açıklandı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından yapılan açıklamada, çocuklara ve gençlere “Boyanızı, kağıdınızı alın ve kanserle savaş için ‘Düşlediğiniz Sağlıklı Yaşamı’ ve ‘Düşlediğiniz Çevreyi’ çizmeye başlayın.” çağrısı yapılırken, öğretmenler ve ebeveynlere de çocukları ve gençleri teşvik etmeleri çağrısında bulunuldu.

Bu yıl 20.’si yapılacak olan ve 6. kez Commercial Sigorta ana sponsorluğunda düzenlenecek Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması, tüm ana okul, İlköğretim, Ortaöğretim ve Meslek Liselerinde okuyan öğrencilere yönelik yapılacak.

Yarışmadaki konular “Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve “Düşlediğim Çevre” olarak iki başlık altında toplanacak.

Herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılacak çalışmaların boyutu Ana okul ve tüm İlkokul kategorisi için A3 ve Ortaokul ve Lise kategorileri için 50x70 cm. boyutunda olup çalışmanın daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekiyor.

Yarışma koşullarıyla ilgili detaylı bilgi www.kemalsaracoglu.org adresinden veya +90 (392) 227 0616-+90 (392) 227 0617 veya +90 (542) 850 8700, +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşılarak elde edilebilecek.

Çalışmalar ve yarışmaya katılan öğrencilerin isim listesi, yarına kadar "20 Atatürk Meydanı Mahkemeler Karşısı, Lefkoşa" adresindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilebilecek.