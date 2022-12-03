Kansoy, 18 Yaş Üstü Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle 18 Yaş Üstü Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Kansoy yazılı açıklamasında, ziyareti sırasında engelli bireylerle ilgili vizyonunu paylaştığını belirtti.

Göreve geldikleri takdirde 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına duyarsız kalmayacaklarını ifade eden Kansoy, “25 Aralık günü halkın takdiri ile göreve geldiğimiz zaman Güzelyurt’un erişilebilir bir kent olması için çalışacağım” dedi.

Yanlış yapılan kaldırım ve kaldırım yüksekliklerinin, engeli bireylerin hayatını zorlaştırdığını anlatan Kansoy, sadece engelliler noktasında değil bir çok alanda, çağdışı uygulamaların sürdüğünü görmekten duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Ziyaretinde engelli bireylerin topluma kazandırılması konusuna değinen Kansoy, gerek etkinliklere, gerekse belli gün ve saatlerde çalışma yaşamına kazandırılması gereken bu gruba kucak açacağını vurguladı.

Kansoy, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu ifade ederek, engelli insanların sokağa çıkmasını, sosyalleşmesini, eşit bir yaşam hakkına sahip olduğunun altını çizdi. Reşat Kansoy, “Özçınar’ın geri kalmış vizyonu değişmelidir. Yeni dönemde yenilikçi bir vizyon ile kentimize enerji ve yeni bir soluk getireceğiz” diye konuştu.

Reşat Kansoy, 2012 yılında, Avrupa Birliği tarafından, Güzelyurt Belediyesi’ne hibe edilen, rampalı, özel aparatlı, ortopedik özürlü ve özel gereksinimli bireyler için tasarlanmış minibüsün akıbetini merak ettiğini söyledi.

Kansoy, “Bu hibe edilen minibüsün yurttaşımızın ve ailelerinin hizmetinde olması gerekirken, Güzelyurt Belediyesi tarafından çok az kullanıldığını gördük. Hatta son dönemde minibüs ortadan kayboldu” diyerek Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a “özel gereksinimli birey otobüsü nerede?” sorusunu yöneltti